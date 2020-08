Coronavirus, barista chiede a un cliente di indossare la mascherina e viene pugnalato al petto

Il barista di un bar situato sulla spiaggia di Le Havre, nel nord-ovest della Francia, è stato accoltellato da un cliente a cui aveva chiesto di indossare la mascherina.

LEGGI ANCHE Billionaire, caccia ai clienti: molti hanno dato nomi falsi, Asl mobilitate in tutta Italia

Secondo quanto riportato dai media locali, l'aggressore sarebbe un uomo di 29 anni che è entrato nel locale ubriaco e senza mascherina. Quando il barista gli ha chiesto di indossarne una, come previsto dalle disposizioni previste per contenere la diffusione del coronavirus, l'uomo si è allontanato da locale, tuttavia dopo poco tempo è ritornato e ha accoltellato il cameriere, colpendolo al petto. Sul posto si trovava anche un agente di polizia fuori servizio che ha cercato di fermare l'uomo, rimanendo anch'egli leggermente ferito.

Il cameriere 30enne è stato ricoverato in ospedale e, nonostante la gravità della ferita, non è in pericolo di vita. L'aggressore, un cittadino di origine afgana, è stato arrestato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA