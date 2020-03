Coronavirus, il presidente del Messico Obrador: «Andate a mangiare fuori, continuate la normale vita»

Ultimo aggiornamento: 21:35

Il Messico fa finta di niente in tema di coronavirus . E così ol presidente del paese Andres Manuel Lopez Obrador ha invitato la sua popolazione a «non smettere di uscire» di casa e non adottare misure «esagerate» di fronte all'emergenza del nuovo coronavirus. Anzi. «Se potete farlo ed avete la possibilità economica, continuate a portare la famiglia a mangiare, ai ristoranti, alle aziende agricole, fatelo perché significa rafforzare l'economia familiare e l'economia popolare», ha detto il capo dello Stato in un video girato in un ristorante dello stato di Oaxaca e diffuso sui suoi canali social.LEGGI ANCHE --> ​Coronavirus, positivi quattro militari italiani in Afghanistan. «Stanno bene» Lopez Obrador ha aggiunto che il paese è ancora nella fase 1 dell'emergenza, quella in cui i contagi continuano ad essere da pazienti venuti da oltre confine, e che il sarà lui stesso "a dire quando smettere di uscire" di casa. "Se ci paralizziamo senza se e senza ma non facciamo niente di buono, non aiutiamo", ha detto "Amlo" ricordando che il governo si sta preparando all'evolversi della situazione ma che è necessario "non spaventarsi, non anticipare" situazioni critiche.