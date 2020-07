Coronavirus, morta ragazzina di 11 anni in Florida: è la quarta vittima minorenne

Morire di Coronavirus a 11 anni. La vittima è una ragazzina della Florida: secondo quanto riporta la Cnn, che cita il dipartimento della Sanità dello Stato, si tratta del quarto minorenne che perde la vita in Florida in seguito al virus. La bambina, di cui non è stata rivelata l'identità, viveva nella contea di Broward. La settimana scorsa era morto un bambino di 11 anni nella contea di Miami-Dade county e prima di lui erano deceduti una ragazzina di 16 anni nella contea di Lee e un 17enne nella contea di Pasco.

Ultimo aggiornamento: 08:50

