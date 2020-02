Hanno trascorso una notte tranquilla i passeggeri della nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan in quarantena al largo del Giappone, nella baia di Yokohama, per il rischio Coronavirus. «Al momento non ci sono novità rispetto a ieri. Tutti noi siamo in paziente attesa che trascorrano i giorni di quarantena, fino al 19 febbraio, con la speranza che non ci siano altri casi» ha confidato Marianna, la moglie del comandante della nave da crociera Gennaro Arma. La donna ha detto che trascorrerà quest'altra giornata sentendo il marito per avere sue notizie e quelle dei passeggeri.

Ultimo aggiornamento: 11:59

