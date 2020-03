Regno Unito, neonato nasce positivo al Coronavirus: è la prima volta. La mamma aveva la polmonite

Primo bambino al mondo nato positivo al Coronavirus. Nel Regno Unito si è registrato il primo caso di un neonato affetto dal Covid-19. Il bimbo è venuto al mondo dopo che la mamma era stata ricoverata a causa di una brutta polmonite che è risultata poi essere l'effetto del Coronavirus

Si crede che si tratt del più giovane paziente dall'inizio della Pandemia. La mamma del picolo prima di metterlo al mondo ha sviluppato sintomi simili alla polmonite ed è stata portata d'urgenza all'ospedale North Middlesex di Londra, dove è stata testata per il virus.

Quando il piccolo è nato è stato sottoposto a sua volta al tampone ed è risultato positivo. Non è noto se abbia sviluppato il Covid-19 durante il travaglio o se si sia infettato mentre era ancora nell'utero materno. Certo l'aumento dei casi dovrebbe spingere il governo inglese a prendere maggiori misure di sicurezza, ma per ora Boris Johnson non sembra esserne intenzionato.

La Nuova Zelanda intanto ha avviato misure di sicurezza drastiche per limitare il numero di contagi da Coronavirus. Il primo ministro Jacinda Ardern ha stabilito che tutti i turisti che provengono da voli internazionali dovranno autoisolarsi per 14 giorni per aiutare a rallentare la diffusione del nuovo virus.



