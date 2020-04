Coronavirus, ​New York consente la celebrazione dei matrimoni online durante l'emergenza

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governatore dello stato di New York,ha affermato nel corso di una conferenza stampa come raccontano i media locali, che le coppie che non si sono potute sposare a causa delle misure restrittive contro la pandemia avranno l'opportunità di unirsi in matrimonio civilmente attraverso una videoconferenza., i cittadini dovevano richiedere personalmente una licenza matrimoniale, mentre in questo periodo i documenti saranno concessi online e gli ufficiali saranno autorizzati a svolgere le cerimonie a distanza.Dal canto suo, il sindaco di New Yorkha affermato che la città potrebbe creare un portale speciale su Internet mentre i registri civili fisici restano chiusi.La celebrazione dei matrimoni a distanza era già parzialmente autorizzata nella Contea di Cuyahoga, nello stato dell'Ohio, e in altri paesi, come gli Emirati Arabi Uniti.