Coronavirus, in Cina crolla hotel usato per la quarantena: 70 persone sotto le macerie, 28 in salvo

Crolla un hotel in Cina, a Quanzhou, città della provincia cinese sudorientale del Fujian. Secondo quanto riferito dalla municipalità, sono circa 70 le persone rimaste intrappolate tra le macerie del Xinjia Hotel, albergo a cinque piani che sarebbe stato usato per la quarantena nel quadro del coronavirus. I soccorsi sono riusciti finora a portarne in salvo 28, hanno riportato i media cinesi. Non sono chiare al momento le cause dell'incidente. Il crollo è avvenuto alle 19.30 ora locale.

#Breaking A hotel building #collapses in Quanzhou, East China's Fujian province, trapping about 70 people under it.

23 people have been rescued as of 9 pm, according to the local government.

Rescue work is still underway. pic.twitter.com/JJeU24Xtqh

— China Daily (@ChinaDaily) March 7, 2020