Coronavirus, niente viaggi: le compagnie aeree perdono fino a 1,5 miliardi di passeggeri

A seguito della pandemia, il trasporto aereo internazionale potrebbe perdere fino a 1,5 miliardi di passeggeri entro la fine del 2020, secondo le ultime previsioni dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (Icao), pubblicate sul suo sito istituzionale.

Le stime dell'Icao indicano anche che la capacità internazionale potrebbe essere ridotta fino ai due terzi di quanto era stato previsto prima della pandemia per i primi tre trimestri del 2020, causando una grave perdita economica alle compagnie aeree. Si parla, infatti, di una cifra compresa tra i 160 e i 253 miliardi di dollari per il periodo gennaio-settembre 2020.



L'Europa e la regione Asia-Pacifico saranno le più colpite in termini di capacità e impatti sulle entrate, seguite dal Nord America. Nello specifico, la riduzione più sostanziale del numero di passeggeri dovrebbe verificarsi in Europa, specialmente durante la stagione estiva, seguita dalla zona Asia-Pacifico.

Per l'industria aeronautica, lo stop degli spostamenti delle persone è una vera e propria sfida alla sopravvivenza. L'International Air Transport Association stima che fino a 25 milioni di posti di lavoro nel settore potrebbero essere a rischio in tutto il mondo e diverse compagnie aeree come Flybe e Germanwings hanno già cessato definitivamente le loro attività. Altri, come Virgin Atlantic, Lufthansa e Air France, hanno chiesto aiuti governativi.



