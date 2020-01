Coronavirus, un nuovo ospedale a Wuhan: lavori già iniziati, sarà costruito in 10 giorni

L'epidemia di coronavirus in Cina continua a preoccupare soprattutto nella regione di Wuhan, metropoli di 11 milioni di abitanti epicentro del virus. Perciò le autorità cinesi hanno deciso di intervenire drasticamente, costruendo un nuovo ospedale: e facendolo in tempi record, perché la nuova struttura dovrebbe essere messa in piedi in soli 10 giorni.

La televisione cinese ha mostrato le prime immagini: decine di macchine edili sono già impegnate a preparare il terreno sul quale sorgerà il nuovo nosocomio, che sarà grande 25mila metri quadrati e ospiterà 1.000 posti letto, scrive il quotidiano britannico Guardian. Operai e bulldozer sono al lavoro su un'area che er aprecedentemente destinata a centro vacanze.



Ultimo aggiornamento: 11:56

Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Xinhua, l'apertura del nuovo ospedale dovrebbe essere prevista per il: una tempistica che ha dell'incredibile, specie rispetto ai normali tempi burocratici di altri Paesi (compreso il nostro). Altri media cinesi parlano addirittura di, meno di una settimana. C'è comunque un precedente: nel 2003 infatti, all'epoca dell'emergenza Sars, 7.000 operai completarono l'ospedale Xiaotangshan, nei sobborghi di Pechino, in solo una settimana.