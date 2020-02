Coronavirus, Cina: anche pena morte per chi contagia

Anche la pena di morte per chi contagia. I tribunali in diverse parti della Cina hanno annunciato le linee guida sull'uso della legge contro la diffusione del coronavirus. Nello Heilongjiang, provincia di nordest, la Higher Peoplès Court ha optato per le maniere forti prevedendo addirittura la pena di morte, in base all'addebito di «minaccia alla sicurezza pubblica con mezzi pericolosi», che comporta appunto anche la pena capitale. La Corte, in un avviso ripreso dal South China Morning Post, ha previsto poi che la diffusione di fake news può costare fino a 15 anni di carcere.

