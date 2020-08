Coronavirus nelle ali di pollo surgelate, la Cina accusa il Brasile

Una spedizione di pollo dal Brasile conteneva tracce di coronavirus. Lo riferiscono autorità cinesi. Il Covid-19 è stato scoperto in un lotto di ali di pollo congelate nella città di Shenzhen, nel sud della Cina, secondo quanto riportato oggi dal quotidiano Estado de Sao Paulo. Il pollo proveniva da uno stabilimento della Aurora Alimentos nello stato brasiliano meridionale di Santa Catarina, secondo il numero di registrazione, ma i test antivirus effettuati sulle persone che potrebbero esserne venuti a contatto sono risultati tutti risultati negativi.

