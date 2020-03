Coronavirus, ministro contagiato: tutto il governo della Polonia in quarantena

L'intero governo polacco è stato messo in quarantena dopo che un ministro è risultato positivo al coronavirus. A tutti i membri del governo che hanno partecipato alla riunione del 10 marzo scorso è stato fatto il test, dopo che il ministro dell'ambiente è risultato positivo, ha spiegato il capo della cancelleria del premier Michal Dworczyk.

Fino a che non si sapranno i risultati, i membri del governo rimarranno in isolamento e lavoreranno da remoto», ha aggiunto. Il ministro dell'ambiente Michal Wos ha annunciato di essersi messo in quarantena, dopo essere risultato positivo al test, assicurando di essere comunque in buona salute. Ultimo aggiornamento: 16:52