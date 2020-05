​Coronavirus, prezzi scontatissimi per le rotte più trafficate, ecco la ricetta per far ripartire i voli

In Australia, le autorità hanno iniziato a revocare alcune restrizioni imposte dalla pandemia, tra i quali i voli nazionali che potrebbero essere in procinto di riaprire, secondo quanto riportato dalla stampa locale.

Le compagnie aeree e il turismo sono due dei settori maggiormente colpiti dalla crisi sanitaria e proprio nel tentativo di ridurne gli effetti, la compagnia aerea australiana Qantas ha annunciato che prevede di abbassare il prezzo dei biglietti delle rotte più gettonate. Per incoraggiare la popolazione a viaggiare di nuovo, infatti, Qantas ha promesso di ridurre le tariffe per i viaggi nazionali effettuati dalla compagnia aerea low cost Jetstar. In particolare, la tratta che copre Melbourne e Sydney potrebbe arrivare a costare in media tra i 19 e 39 dollari. Secondo la classificazione annuale della piattaforma OAG Aviation Worldwide, nel 2019 questa rotta nazionale era la seconda più trafficata al mondo con oltre 54.000 voli annuali.

LEGGI ANCHE Grecia e Croazia pronte alle vacanze da luglio: ecco le condizioni per i turisti

L'amministratore delegato di Qantas Alan Joyce ha spiegato che una tale mossa sarebbe un elemento chiave per far ripartire l'attività, considerando che la sospensione dei voli nazionali continuerà fino alla fine di giugno, mentre la maggior parte dei voli internazionali potrebbe rimanere chiuso fino alla fine di luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA