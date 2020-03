Coronavirus, contagiato il principe Carlo: è il primo reale britannico positivo

Anche il principe Carlo è risultato positivo al coronavirus. Lo riferisce un portavoce di Clarence House, che precisa che il principe di Galles, 71 anni, ha sintomi lievi ma "rimane comunque in condizioni di salute buone".

Anche la consorte Camilla, duchessa di Cornovaglia, si è sottoposta al test che è risultato negativo. La coppia ora è in auto-isolamento nel castello di Balmoral, in Scozia.

Secondo le stesse fonti, non è risultato possibile capire chi lo abbia contagiato, dato "il gran numero di impegni pubblici" a cui ha preso parte il principe, primo in linea di successione al trono. Non è stato reso noto, invece, quando sia stata l'ultima volta che Carlo ha visto la regina Elisabetta, che attualmente - come precauzione - risiede nel castello di Windsor.

Il principe ha effettuato il test in Aberdeenshire, in una struttura del servizio sanitario nazionale, dopo avere manifestato sintomi sospetti. Balmoral si trova nella tenuta di Birkhall, una proprietà di 210 chilometri quadrati, abituale residenza estiva dei reali inglesi. Proprio qui Carlo nel 2005 trascorse la sua luna di miele con la duchessa di Cornovaglia.

I primi sintomi si erano manifestati domenica scorsa, e il giorno seguente il principe si è sottoposto al tampone.

