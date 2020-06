Coronavirus e proteste: viaggio tra gli italiani di un’America in fiamme

Ultimo aggiornamento: 14:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E lo fanno ancora, nonostante tutto.Nonostante le manifestazioni si siano convertite in vere e proprie devastazioni.Nonostante le saracinesche abbassate o peggio distrutte.Nonostante l’orizzonte non si veda neanche più.Piene di paure, di un pizzico di rabbia, ma pure di speranza.E un’espressione su tutte che tuona al centro:«Siamo in una New York paradossale.: una economica, come quella del ’29; una sanitaria, come l’influenza spagnola del ’18; una sociale, con le proteste in stile anni ’60».Ilè incredulo, ma non perde il coraggio:«New York ne uscirà»., taglia corto il fashion designer e imprenditore pugliese.: distruggono tutto ciò che trovano e rubano qualsiasi cosa. In frantumi le vetrine dei negozi. In fuga, loro, con la loro bella refurtiva».Entra a gamba tesa anche sulla politica:, infine, il sindacoche non sta facendo a sua volta nulla per sostenere chi fa business in questa città».«Noi abbiamo dovuto chiudere il nostro flagship store e mettere pannelli di legno davanti per proteggere le vetrine, l’ingresso, il negozio. E».E chiude:«Speriamo che finisca presto.che invece, usando il nome di George Floyd distruggono tutto qui a New York,».Si concentra invece suAlberto Milani, altro veterano della Grande Mela.«Il momento che viviamo, in tre parole: ingresso, infezione e contagio., ma di fatto comporta anche l'eliminazione dei punti di frizione dall’ingresso», esordisce comunque sorridente.«Abbiamo una nuova sfida che è quella di agire in maniera diversa per poter emergere, persino risorgere, dalla pandemia più forti di prima.».Nel suo video girato all’aperto, si sentono gli elicotteri in volo «che non smettono più».«Il Covid-19 è stato il mio compagno di avventura nel sostenere il “Bar Exam” (l’esame di Stato, ndr) della California a fine febbraio. Subito dopo, le cose sono precipitate: l’incertezza dei risultati si è aggiunta allo scenario apocalittico del virus».Tuttavia, tra stop e disastri, almeno un lieto fine:«Nonostante le procedure burocratiche rallentate, a maggio ho saputo di aver superato l'esame. Appena erano ricominciate le prime uscite, siamo brutalmente piombati nelle rivolte.per sperare di rientrare a casa senza problemi.Spero di poter tornare a vivere per poter finalmente coronare il mio sogno: giurare come attorney».Faccia a faccia con il caos:«Sono stato attaccato nel mio ristorante e le paure sono tante. Al di là del business, in ginocchio, distrutto, temo per l’incolumità della mia famiglia. Per la loro sicurezza, per la loro protezione».Gli trema la voce, ma va avanti:«Devo pensare a come ripartire, a come tenere al sicuro anche il mio personale, sin da quando i miei impiegati escono di casa per venire a lavoro. Credo ancora nella speranza di una piccola scintilla, per questo Sogno Americano che si sta spegnendo».Qualcuno, pur di ricominciare,È il caso del pizzaiolo siciliano Lorenzo Montesanto chedi una dir poco folle.«Ci pensavo già da un bel po’ e il casino coronavirus e rivolte ha fatto traboccare il famoso vaso. Ho deciso di smarcarmi dalla massa e di lasciare New York.».Suona anche una nota politica:«Un governatore repubblicano, un vero patriota. E una bella scuola per mio figlio».Laureata in scienze politiche, trapiantata qui negli anni ’70.Parte forte proprio sul fronte della politica e non le manda di certo a dire.perché sta cercando di mantenere sovranità, legge e ordine degli Stati Uniti».Si spiega meglio, aggiunge:, nella speranza di prendere più voti a novembre.: vorrebbero convincerci del fatto che se non ci fosse Trump tutto questo non accadrebbe e fa spavento la censura, che risparmia solo la narrativa ufficiale e mainstream, e che al contrario soffoca gli indipendenti sui social media».Un ragazzone alto due metri, che si è ambientato al punto da aver rinunciato al calcio per il football americano.«Mi guardo attorno e mi dispero perché tra le insoddisfazioni della gente, mi sento come se la mia fosse quella più grande. Quella del non riuscire a fare niente, del sentirsi immobile, impotente, perché».Ha il morale a terra, ma un cuore grande. E si lascia andare a un’onda lenta di nostalgia:Non so se sia peggio questo o l’incubo della pandemia., soleggiata, con le persone che mi sorridono».