Coronavirus, record di contagi in Spagna. La Francia: «Possibile chiusura dei confini con Madrid». Guai anche in Romania

Allarme in Texas, 85 neonati positivi al coronavirus​

Ultimo aggiornamento: 16:24

hanno raggiunto un nuovo record dall'8 maggio, con 628 infezioni nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono diversi media spagnoli, che segnalano una maggiore incidenza in Aragona e Catalogna, dove le autorità continuano a varare misure per contenere la malattia.delle frontiere con la Spagna, alle prese con nuovi focolai di coronavirus. Interpellato sulla situazione in Catalogna, durante una visita nella sua città di Prades, nei Pirenei orientali, Castex ha sottolineato che il governo francese «sta monitorando molto attentamente» gli eventi, «perché è un argomento reale che dobbiamo anche discutere con le autorità spagnole».Il primo ministro britannico Boris Johnson ha sottolineato che l'auspicio è di un ritorno ad una «significativa» normalità nel Regno Unito alla metà di novembre, con le rimanenti restrizioni dovute alla pandemia da coronavirus da sollevare «possibilmente per Natale». Johnson ha spiegato che il piano resta condizionato, ma che il Paese può vincere questa «lunga battaglia» contro il virus, annunciando in una conferenza stampa a Downing Street una nuova tornata di riaperture a partire dal primo agosto, tra cui i luoghi di svago come sale da bowling e per il pattinaggio oltre ai saloni di di bellezza. Restano invece chiusi i club notturni, ma riprendono le performance live al chiuso e in parte gli eventi sportivi. Verranno inoltre consentite le celebrazioni di matrimoni con la partecipazione di 30 persone al massimo.che nelle ultime 24 ore sono stati 889. E' un numero che supera quello di ieri (799) ed è il più alto dall'inizio della pandemia. In totale finora sono stati 36.691 i contagi e 2.009 i morti, dopo i 21 decessi registrati ieri. Le istituzioni a Bucarest tengono alta la guardia e l'ipotesi di un nuovo lockdown non è esclusa.