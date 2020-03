Cerca di rubare nel negozio, scoperto si mette a tossire urlando che è infetto

Nel Regno Unito, un uomo di 57 anni è stato arrestato dopo aver tentato di mettere a segno un furto in un negozio e per aver tossito in faccia al personale che si era accorto della sua azione illecita, secondo quanto riportato dai media locali.



Secondo un portavoce del dipartimento di polizia di West Midlands, l'uomo ha affermato di aver contratto il coronavirus e ha iniziato a tossire intenzionalmente contro le persone che gli stavano intorno dopo che questi hanno cominciato a sospettare che avesse commesso un furto.

L'incidente è avvenuto a Dudley, una cittadina inglese vicino a Birmingham e, secondo i testimoni, l'individuo ha anche assunto un'aria beffarda mentre compiva questo gesto.



« L'uomo, originario di Dudley, nel sud dell'Inghilterra, soffre probabilmente di qualche malattia mentale e si trova ora in stato di detenzione in attesa di essere interrogato » , come ha spiegato la polizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA