Coronavirus nel Regno Unito, polemica per i voli dall'Italia: «Continuano ad arrivare senza controlli»

Ai tempi del Coronavirus è difficile adottare misure draconiane come quelle della Cina, ma in Gran Bretagna è scoppiata una polemica perché continuano ad arrivare decine di aerei provenienti dalle zone di quarantena italiane. Il tutto senza controlli. Nonostante il blocco, i voli da città come Milano hanno il permesso di atterrare. Una situazione che in molti giudicano assurda.



Il Telegraph riporta le notizie di casa nostra sottolineando come la decisione delle autorità italiane di mettere in quarantena 16 milioni di persone abbia creato il caos nella notte tra sabato e domenica. «Più di un quarto della popolazione italiana - si legge - è stata bloccata nel tentativo di arginare la diffusione del Coronavirus dopo che i decessi nel paese sono aumentati di un terzo in un solo giorno».

Oggi il primo ministro Boris Johnson riunirà i ministri e i consiglieri del governo, mentre la Gran Bretagna si preparerà per affrontare l'epidemia. Domenica, il numero di casi confermati nel Regno Unito è aumentato da 64 a 278 e un terzo paziente è deceduto.

Ultimo aggiornamento: 11:16

