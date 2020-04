Coronavirus, migliaia di persone si radunano per ascoltare un pellegrino che «profetizza» la fine della pandemia

Esto fue en Puerto Plata esta mañana en el malecón. La gente detrás de un “peregrino”! Y dónde están las autoridades para impedir esta barbaridad?! pic.twitter.com/7riW9H6ZCi — Mariasela Alvarez (@MariaselaA) April 26, 2020

, migliaia di persone si sono radunate a Puerto Plata, nel nord della Repubblica Dominicana, per l'arrivo nella città di un uomo che «profetizzava» che Dio sta per liberare «il paese e il mondo dal coronavirus», secondo quanto riferiscono i media locali.La folla che accompagnava Mildomio Adames si è recata nella cattedrale locale e, forzatamente aprendo una porta, vi è entrata. Lì, la folla è rimasta per circa dieci minuti, prima di spostarsi sulla strada.«Lunedì potremo già dire al mondo che la Repubblica Dominicana e molti altri paesi nel mondo saranno liberi dalla malattia», ha detto l'uomo.si può vedere un furgone della propaganda elettorale del sindaco con un sistema audio che accompagnava l'uomo. Per questo molti utenti hanno accusato il Consiglio comunale di aver sponsorizzare l'evento. Tuttavia, il consigliere comunale, Roquelito García, ha preso le distanze dall'organizzazione dell'evento, sottolineando che sui social network hanno attribuito questa responsabilità all'ente locale in modo «malizioso».