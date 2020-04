Coronavirus, a Rio de Janeiro il Cristo Redentore rende omaggio ai medici

L'imponente statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro, in Brasile, si 'veste' da medico e rende omaggio a tutti gli operatori sanitari impegnati in prima linea ad assistere i pazienti contagiati dal coronavirus. Sono immagini davvero suggestive, quelle che arrivano dalla collina del Corcovado, dove nella notte di Pasqua, grazie ad alcune immagini proiettate, la statua ha assunto diverse colorazioni.

Con tanto di camice bianco e stetoscopio, la statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro è stata illuminata appositamente per rendere il giusto tributo a tutto il personale sanitario che, ormai in tutto il mondo, lotta contro la pandemia. Sulla base è stata anche proiettata la parola 'Grazie' in diverse lingue. Successivamente, sulla statua sono state proiettate immagini di medici, infermieri e operatori sanitari impegnati nella lotta contro il coronavirus in Brasile con l'hashtag #FiqueEmCasa (Resta a casa).

Davanti alla statua, alta 38 metri e inaugurata nel 1931, l'arcivescovo di Rio, il cardinale Orani Tempesta, ha anche celebrato una messa durante la quale ha sottolineato che l'iniziativa, oltre a ringraziare tutti gli operatori sanitari, aveva anche lo scopo di «trasmettere un messaggio di speranza». Nei minuti successivi, la statua si è colorata anche con le bandiere di alcuni dei paesi più colpiti: oltre al Brasile, il Cristo Redentore ha 'indossato' i colori di Stati Uniti e Spagna.

Ultimo aggiornamento: 19:58

