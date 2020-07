Coronavirus, l'appello di un 34enne: «Non è uno scherzo, ero sanissimo e ora ho segni indelebili»

Ultimo aggiornamento: 20:07

«Voglio fare un appello a tutti, ma specialmente ai più giovani che tendono a sottovalutare i rischi: ho contratto ile dopo tre mesi di ricovero porto con me idella malattia». Inizia così la denuncia di, un uomo diche ha seriamente rischiato di morire dopo essere stato contagiato dale che, una volta dimesso, ha dovuto iniziare un lunghissimo percorso diGli effetti del Covid di questo giovane, che vive a Sabadell (Catalogna), in, sono stati devastanti: oggi Marc è costretto a stare su unae riesce a. Per questo, lo attende un duro e lungo periodo di riabilitazione, senza neanche la certezza totale di poter tornare a vivere la stessa vita prima; nonostante le difficoltà a parlare, ha deciso di lanciare un appello, riportato da 20minutos.es : «Ero sanissimo, non avevo alcuna patologia pregressa ed ero paucisintomatico. Eppure, in pochi giorni mi sono ammalato gravemente e ho rischiato di morire».«Ora sto bene, ma ho passato tre mesi in ospedale. I primi sintomi che ho avuto erano stati, mi hanno fatto subito iled eroma non stavo così male da dover essere ricoverato, così ero tornato a casa. In pochi giorni, però, la malattia ha avuto effetti devastanti: unami ha causato una» - spiega Marc - «Mi rivolgo a tutti ma soprattutto ai più giovani: ilnon è uno scherzo e non è una malattia che colpisce solo gli anziani, cercate di essere responsabili e proteggetevi».Secondo i medici che lo hanno curato, ora Marc dovrà sottoporsi ad una riabilitazione di almeno un anno, ma al momento è presto per scongiurare ogni conseguenza della malattia: «Ha riportato danni cerebrali, non possiamo escludere che possa soffrire, per il resto della sua vita, di deficit motori o neurologici. Lo potremo dire con certezza solo più avanti».