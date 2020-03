Coronavirus in Spagna, donna incinta positiva muore durante il parto: deceduto anche il neonato

Una donna incinta di 37 anni positiva al coronavirus è morta in Spagna dopo un cesareo d'urgenza. È successo a La Coruña, come riporta il quotidiano La Vanguardia. La donna, che era al terzo trimestre di gravidanza, è andata all'ospedale per una forte febbre: uno stato che si è aggravato facendo decidere i sanitari per il cesareo d'urgenza. Durante il parto però si sono registrate ulteriori complicazioni e la donna è deceduta: anche il bambino è nato morto. La donna, ha fatto sapere l'ospedale, aveva comunque una patologia preesistente.

I casi di contagio in Spagna hanno superato quota 80.000 e si avvicinano a quelli registrati finora in tutta la Cina: è quanto emerge dai dati della John Hopkins University. Per l'esattezza, la Spagna conta ora 80.110 casi contro gli 82.156 della Cina. I morti in Spagna sono 6.803 e le persone guarite sono 14.709.



Ultimo aggiornamento: 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA