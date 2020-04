Coronavirus Spagna, 809 morti, quasi 12mila in totale: è il secondo Paese al mondo più colpito dopo gli Usa

Coronavirus, in Spagna aumenta il numero delle vittime causate dal Covid19: oggi sono 809 i morti, con il bilancio totale che sfiora il dato di 12mila deceduti. Con altre 809 nuove vittime nelle ultime 24 ore, dunque, sale a 11.744 il bilancio dei morti per il Coronavirus in Spagna. Secondo i dati odierni del ministero della Salute citati dalla Efe, inoltre, i nuovi contagi sono 7.026 che porta il totale a 124.736 casi in tutta la Spagna, che diventa il secondo Paese al mondo più colpito per numero di casi dopo gli Stati Uniti.

