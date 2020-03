Coronavirus in Spagna, 812 morti in 24 ore: i casi totali sono 85.195, superata la Cina

Sono 812 le persone morte di coronavirus in Spagna nelle ultime 24 ore. Lo riporta El Mundo, sottolineando come il bilancio pesantissimo sia comunque leggermente inferiore rispetto a quello diffuso ieri (838 vittime). I casi confermati sono 85.195. La Spagna ha quindi superato la Cina per numero di casi confermati di coronavirus: è quanto emerge dal quadro aggiornato reso noto dal governo di Madrid, secondo quanto riporta il quotidiano El Pais. I contagi in Spagna sono ora 85.195 contro gli 82.156 della Cina (fonte John Hopkins University).

In totale sono 7.340 le vittime in Spagna da quando il ministero della Sanità ha iniziato a registrare i decessi di pazienti con coronavirus. I pazienti ospedalizzati sono 46.617 e di questi 5.231 sono in terapia intensiva. I casi guariti sono 16.780. A Madrid, che è l'area più colpita del Paese, i casi di contagio sono oltre 24mila e i decessi dall'inizio dell'epidemia sono 3.392.

