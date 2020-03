Coronavirus, negli Stati Uniti più vittime dell'11 settembre: morto bambino a New York

E, dopo il bimbo di meno di un anno morto a Chicago lo scorso week end, un bambino ha perso la vita a New York a causa del virus. Le autorità non hanno rilevato l'età del bambino, tuttavia hanno riferito che aveva delle patologie preesistenti. New York è l'epicentro dei contagi da coronavirus in tutti gli Stati Uniti con oltre il 40% di tutti i decessi. La maggior parte dei pazienti ha meno di 50 anni. Gli Stati Uniti attualmente sono primi al mondo per numero di contagi, seguiti da Italia e Spagna.