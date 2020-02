Coronavirus, 2 nuovi casi in Romania, uno in Messico: sono turisti rientrati dal Nord Italia

Il coronavirus si diffonde su larga scala. Salgono a tre i casi di corona virus in Romania. Gli ultimi due sono di oggi e, secondo quanto dichiarato dal segretario di Stato romeno, Nelu Tataru, entrambi hanno contratto il virus in Italia. Si tratta di un uomo di 45 anni della provincia di Maramures, rientrato il 25 febbraio da una zona dell'Italia non specificata, con i sintomi del coronavirus poi confermati dai test, mentre l'altro caso è quello di una donna di 38 anni della provincia di Timis recatasi per un giorno a Bergamo e rientrata sempre il 25 febbraio. Anche per lei il virus è stato accertato dalle analisi.

Il ministero della Sanità messicano ha confermato oggi il primo caso di coronavirus nel Paese. Si tratta di un uomo di 34 anni rientrato dal nord Italia qualche giorno fa e che è ricoverato nell'Istituto nazionale delle malattie respiratorie di Città del Messico.

«In Svizzera sono attualmente 15 le persone risultate positive al coronavirus, mentre un centinaio si trovano in quarantena». Lo ha reso noto il consigliere federale Alain Berset, che gestisce sia gli Interni e che la Sanità nel governo svizzero. Il Consiglio federale è tenuto costantemente informato ed è sempre in contatto anche con i Paesi vicini, ha detto Berset nel corso di una conferenza stampa dopo una riunione straordinaria del Consiglio federale.

La crisi dovuta al coronavirus sta minacciando la produzione di farmaci in India, paese che fabbrica il 20% dei medicinali usati nel mondo ed è il maggior esportatore di generici al mondo. Lo afferma un articolo pubblicato da Lancet, secondo cui il paese acquista il 70% dei propri principi attivi dal 'vicino'. Alcuni farmaci, come il paracetamolo e le vitamine, spiega la rivista, hanno già subito dei rincari dall'inizio della crisi, e il governo indiano ha già richiesto alle aziende di studiare piani per aumentare la produzione interna dei principi attivi. «Al momento non c'è ragione per il panico - spiega Sudarshan Jain, segretario generale della Indian Pharmaceutical Alliance - le compagnie maggiori hanno stock per 2-3 mesi. Stiamo compiendo una ricognizione delle scorte e monitorando la situazione in Cina». Per quanto riguarda il resto del mondo, in un documento dell'Oms si stima che la Cina fornisca il 20% dei principi attivi utilizzati globalmente, anche se sulla percentuale c'è incertezza con alcuni esperti che affermano che potrebbe essere addirittura il doppio. In Europa, scrive l'Efpia, l'associazione dei produttori, sul proprio sito, «i produttori non hanno riportato alcuna carenza o ritardi nella produzione».

La Russia, a causa della diffusione del nuovo coronavirus, ha deciso di limitare temporaneamente l'ingresso nel Paese dei cittadini iraniani nonché degli stranieri provenienti dalla Corea del Sud. Il governo russo ha deciso di sospendere temporaneamente il rilascio di visti di lavoro, privati, di istruzione, turistici e di transito per i cittadini iraniani e di cancellare quelli precedentemente emessi. Le limitazioni riguardano anche gli stranieri che arrivano dall'Iran. Inoltre, dal primo marzo, non potranno entrare in Russia i cittadini stranieri provenienti dalla Corea del Sud, con l'eccezione di alcune categorie come le persone con permesso di residenza in Russia, i membri degli equipaggi degli aerei, i membri di delegazioni ufficiali e i cittadini degli Stati che fanno parte dell'Unione Economica Eurasiatica, ovvero Kazakistan, Bielorussia e Armenia.

«La capacità sulle rotte italiane per marzo è stata significativamente ridotta attraverso un mix di cancellazioni e il cambiamento della dimensione degli aerei e ulteriori riduzioni di capacità saranno attivate nei prossimi giorni. Ci attendiamo di attuare una riduzione di capacità anche attraverso il nostro più ampio network a corto raggio». Lo afferma Iag, il gruppo che controlla British Airways e Iberia, nella nota sui risultati 2019.

La Grecia ha sospeso tutte le gite scolastiche all'estero a causa del coronavirus. L'annuncio è stato dato dal capo del comitato scientifico del ministero della Salute, Sotiris Tsiodras. Nel Paese è stato accertato intanto il quarto caso, ad Atene: si tratta di una donna di 36 anni che ha viaggiato di recente nelle aree più colpite del nord Italia, riferiscono i media greci. Molte scuole dell'Attica, la regione della capitale, sono state chiuse per motivi precauzionali, ha aggiunto, spiegando che lo stop ai viaggi è stato imposto per l'impossibilità di tracciare i contatti delle scolaresche con persone infette. Tsiodras ha anche detto che al momento «non è necessaria» la sospensione di altri eventi pubblici, a parte quella già decisa delle sfilate di Carnevale (nel calendario ortodosso finisce il 2 marzo). Il professore ha anche spiegato che una delle maggiori sfide a livello internazionale sono i focolai la cui origine non è stata chiarita. «Esistono fenomeni di trasmissione senza una chiara fonte», ha notato.

Questa mattina, una rotta aerea diretta tra Chengdu e Francoforte è stata riaperta dopo una sospensione di 21 giorni. Si tratta della prima tratta intercontinentale diretta a riprendere le operazioni nel sud-ovest della Cina dallo scoppio dell'epidemia. Le autorità di Chengdu sono pronte a riprendere le operazioni di un maggior numero di rotte aeree internazionali e prevedono di riaprire 26 collegamenti internazionali entro la fine di questo mese. Per garantire un ritorno sicuro dei dipendenti nei luoghi di lavoro, le compagnie aeree operanti tra le varie città offrono anche voli charter su cui sono in vigore una serie di misure di prevenzione e contenimento dell'epidemia.

E intanto un maggior numero di città cinesi sta riaprendo gradualmente i voli dopo la sospensione dovuta allo scoppio dell'epidemia di COVID-19, mentre le compagnie aeree hanno adottato varie misure preventive per ridurre al minimo i rischi di infezione durante i viaggi. La municipalità settentrionale cinese di Tianjin ha ripreso alcuni dei voli nazionali che collegano la città con Xìan, Haikou, Sanya, Urumqi, Hohhot e Chongqing. Lo scalo locale dovrebbe gestire 72 voli al giorno tra il 27 e il 29 febbraio. Questa cifra dovrebbe arrivare a 244 nella prima metà di marzo. Le autorità di Chengdu, capoluogo della provincia meridionale cinese del Sichuan, hanno disposto la ripresa di nove rotte aeree cargo internazionali, inaugurando ieri una nuova tratta che collega la città con Pechino, Chengdu e Il Cairo.



Ultimo aggiornamento: 15:30

