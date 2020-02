​Coronavirus, Trump: «Mi hanno dato del razzista, ma l’America è al sicuro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Donald Trump celebra come sempre se stesso in una conferenza stampa sul Coronavirus.Mai come questa volta, però, lo sfoggio di certezza e sicurezza appare quanto meno prematuro.«Il rischio per i cittadini americani rimane molto basso e noi siamo stati bravissimi a contenerlo», afferma con fare tronfio mentre cede la parola ache si occuperà di seguire l’emergenza a livello mondiale e, naturalmente, di studiarne tutte le contromosse che l’amministrazione a stelle e strisce valuterà come necessarie.Proprio mentre va in scena l’orgoglio della Casa Bianca, però,, che peraltro non avrebbe avuto alcun contatto con la Cina o con i focolai cinesi., insomma,Ma suggerirebbe, appunto, una prudenza mediatico-politica che tuttavia Trump non ha conosciuto mai.Fatto sta che per il momento ha ragione lui. Che, tanto per cambiare, non esita a rilanciare.«Abbiamo preso tutti i provvedimenti necessari, se non avessimo respinto persone da determinate aree, non staremmo parlando in questo modo».E, ancora più chiaro:“Grazie a me”. Non lo dice, ma evidentemente lo pensa.Un Paese che Trump descrive comeRiservandosi di rivalutare il dossier Roma qualora i numeri continuassero a salire.Nessun isterismo, però.Né della politica né dei media.Né, quasi incredibilmente, di Donald Trump.Forse, almeno per una volta e a tutti i livelli, faremmo bene a prendere appunti dagli americani.