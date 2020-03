Coronavirus, Trump vara l'economia di guerra e prepara il “piano B” 2020

Il coronavirus dilaga anche negli Stati Uniti, ma il vaccino o comunque una cura «sono molto molto vicini».

Parola di Donald Trump che negli ultimi giorni accavalla conferenze stampa come fossero comizi.

Ora non resta che stabilire se vende speranza o fumo.

Nella battaglia contro il male, quasi si veste da scienziato, parla di terapie e le etichetta come possibili «game changer», ovvero come svolte in grado di risolvere questa partita, di far sì che sia vinta di colpo.

Sembra, però, che sia più preoccupato delle eventuali conseguenze politiche della crisi che non della crisi stessa.

Gioca a scaricabarile con le amministrazioni locali, riguardo alle forniture di mascherine e respiratori afferma che «il governo federale non è il fattorino delle consegne» dei vari Stati, in generale ostenta un ottimismo che non trova alcun riscontro nelle prime linee di questa guerra.

Tratteggia appunto un’economia di guerra e almeno in questo si muove, eccome. Con un piano che vale mille miliardi di dollari e che tiene in qualche modo viva una Wall Street colpita a morte al cuore.

Punta il dito contro la Cina, contro il «virus cinese», contro il nemico straniero fino a sguazzare nelle accuse di razzismo pur di scaldare il cuore dei suoi sostenitori che, in maniera neanche troppo velata, apprezzano.

E infine, con un occhio sempre attento alle elezioni di novembre che non ha nessuna intenzione di rinviare, prepara il suo “piano B”.

Una exit strategy di fatto già elaborata e già in atto da settimane che, nel caso in cui la gestione del dramma si rivelasse fallimentare, sacrificherebbe Mike Pence sull’altare delle responsabilità.

Al suo posto?

Nikki Haley, ex ambasciatrice alle Nazioni Unite, fedelissima del tycoon e soprattutto donna.

Il ticket di vicepresidente a lei, dunque, per “vestirsi” di una preziosa componente rosa e vincere anche così la sfida del 2020, nonostante il colossale inciampo dell’imprevisto virus.





© RIPRODUZIONE RISERVATA