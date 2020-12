Coronavirus, Trump: «Rudy Giuliani è risultato positivo, rimettiti presto»

Rudy Giuliani, esponente repubblicano, ex sindaco di New York e consulente legale di Donald Trump, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso presidente uscente degli Stati Uniti, che ha espresso solidarietà all'amico e collaboratore.

«Rudy Giuliani, di gran lunga il miglior sindaco della storia di New York, e che ha lavorato instancabilmente nel mostrare l'elezione più corrotta (di gran lunga) della storia degli Stati Uniti, è risultato positivo al virus cinese» - si legge nel tweet di Donald Trump - «Rimettiti presto Rudy, noi continuiamo ad andare avanti!».

Rudy Giuliani, 76 anni e chiare origini italiane, è stato sindaco di New York dal 1994 al 2001. Durante i suoi due mandati è riuscito a migliorare molto la situazione della città (soprattutto per quanto riguarda la sicurezza), per poi continuare a fare politica nel partito repubblicano, candidandosi alle primarie nel 2008 e diventando, dal 2016, prima consulente e poi avvocato di Donald Trump. Nelle ultime settimane Giuliani è tornato prepotentemente alla ribalta, denunciando i presunti brogli elettorali e diventando un personaggio sempre più controverso, per vari motivi. In particolare, negli ultimi tempi, in molti lo avevano criticato per essersi presentato a comizi e conferenze stampa senza mascherina.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020