Coronavirus: ecco i soldi di Trump, ma negli Usa infuria la polemica

I soldi arrivano, ma la polemica infuria lo stesso.

2mila e 200 miliardi di dollari per milioni di americani messi in ginocchio dal coronavirus.

Da una parte Donald Trump, che mantiene l’ennesima promessa di una presidenza comunque storica, raggiungendo il suo popolo con un click che vale 1.200 dollari per ciascun adulto (confermato l’intero importo di 2.400 dollari per coppia) e 500 dollari per i minori fino ai 16 anni. Una famiglia tipo di due genitori e due figli, ad esempio, riceve un aiuto di 3.400 dollari netti.

Dall’altra, invece, l’opposizione democratica che non arretra di un millimetro. E che, in particolare, non potendosi scagliare sulle cifre, oggettivamente congrue, strilla sulla forma e si accanisce sulla persona pur di azzannare il personaggio.

Al nemico giurato non la si dà vinta, nemmeno se di mezzo c’è il destino dell’America.

E allora lo scandalo diventa il nome di Donald J. Trump che viene ordinato in calce agli assegni in emissione.

Una plateale operazione di marketing elettorale del tycoon, certo, prima volta in assoluto nella storia di questo Paese, ma pur sempre una questione di forma appunto.

«Una decisione vergognosa», però, secondo la speaker della Camera Nancy Pelosi.

Una furbata contro l’ennesimo isterismo. I fatti contro le parole.

Per tutti coloro che lo scorso anno hanno presentato regolare dichiarazione dei redditi, pagando le tasse dal proprio conto corrente bancario, i bonifici sono arrivati già. Sullo stesso conto bancario, in maniera assolutamente automatica.

Il click di Trump, dunque: una sorta di gigantesco bottone immaginario con cui il Commander in Chief ha mosso miliardi di dollari.

Per tutti quanti gli altri, invece, i tempi si allungano un po’, ma il cerchio si chiude comunque entro aprile.

Il processo è naturalmente più lento, collegato alla stampa (secondo il Washington Post anche del nome del presidente) e alla distribuzione fisica degli assegni.

“Schiaffo” agli immigrati, infine: ok a green card e residenti permanenti, ma fuori dal provvedimento temporanei e illegali.

E mentre ci si lecca le ferite, di soldi e di morti, sullo sfondo il dubbio amletico: riaprire o non riaprire, questo è il problema.

La risposta di Trump arriva oggi.

