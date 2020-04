Ultimo aggiornamento: 12:26

Così, ad ammirare a scena aperta, lo ha fatto per quattro minuti e ha parlato poco, in maniera chiara, quasi severa, ma speranzosa.Con la sua eleganza innata, ma anche studiata, perfezionata fino all’inverosimile, in una parola sola, appunto, perfetta.L’incarnazione della Storia in un momento in cui, a causa del coronavirus, la Storia si fa difficile e proprio per questo va affrontata.La resistenza calma, ma solida, di chi sa che uniti si vince.Una figura, quella inglese, di cui gli Stati Uniti e il mondo intero avrebbero un gran bisogno e cui fanno bene a guardare, al di là di ogni confine.Un’immagine mai vecchia, mai banale, mai superficiale né tantomeno scontata.Un’immagine viceversa potente: quella di un sovrano che nell’arco di una vita intera la corona se l’è guadagnata con la stima e non soltanto con il sangue.