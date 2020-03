Una turista italiana sarebbe morta di coronavirus in Egitto: la donna, 78 anni, secondo la stampa egiziana si trovava in quarantena ed era nel Paese per turismo. La Farnesina per il momento non ha confermato la notizia.

Coronavirus, Aifa: giovedì via ai test farmaco anti-artrite su 330 pazienti

Coronavirus in Lombardia, Gallera: «Numeri dell'emergenza in crescita costante»

​Coronavirus Italia, mappa contagio: 2.989 casi in un giorno: è record. Il 42,6% in isolamento domiciliare

Ultimo aggiornamento: 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA