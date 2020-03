Coronavirus, finalmente Trump: «Questa versione di The Donald salverà delle vite»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad affermarlo non è l’ufficio stampa della Casa Bianca, ma Cnn.Che, com’è noto, con il presidente degli Stati Uniti non ci va esattamente a braccetto.Ha finalmente preso atto della realtà dei fatti.Ha finalmente assunto un atteggiamento istituzionale e responsabile.Ha finalmente, forse in assoluto per la prima volta nel corso della sua intera esperienza politica, richiamato tutti gli americani all’unità nazionale.Colpo di scena, dunque: l’America non è spaccata più, non di fronte all’emergenza del Coronavirus e a quella di numeri che cominciano a fare davvero spavento.«It's bad, it’s bad», le cose vanno male, ripete Trump rinunciando al suo sempre ostentato ottimismo e facendo a meno per una volta di tutti i suoi amati superlativi assoluti.Sono lontani i tempi della «banale influenza», del «passerà da sé», dell’«abbiamo tutto sotto controllo».Sono da riconoscere, però, almeno le buone intenzioni e, finalmente, la presa d’atto di un problema gigantesco che a detta del diretto interessatoGià, chissà.Chissà come andranno le cose.E, soprattutto, come sarebbero andate se gli Stati Uniti avessero guardato all’Italia con più attenzione, magari giocando d’anticipo e non svegliandosi soltanto alla fine, in una