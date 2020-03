Coronavirus negli Usa, patto tra Trump e Senato: duemila miliardi di dollari per salvare l'America

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledì notte, fine della maratona, tra Casa Bianca e Senato si fa la Storia:Un pacchetto di misure senza precedenti, nel tentativo mai disperato ma assolutamente necessario di, ha affermato con fierezza e con più di un pizzico di incoscienza.Ma lo sanno anche gli esponenti di Camera e Senato, che si ritrovano nelle parole di Eric Ueland, il direttore degli Affari Legislativi della White House.I dettagli non si conoscono ancora, ma le misure bipartisan si preannunciano come imponenti, massicce, da, com’è stato più volte ripetuto da presidente e protagonisti.Gli unici numeri già certi sono questi.In particolare, gli individui con un reddito pari o inferiore ai 75mila dollari l’anno, riceveranno350 miliardi di dollari di prestiti alle piccole e medie imprese; 500, invece, per le grandi compagnie in difficoltà.250 miliardi di dollari in ammortizzatori sociali.Qualsiasi cosa, insomma, pur di non disperdere il patrimonio di una striscia positiva lunga anni, tracciata da Obama e proseguita nel solco di Trump.È l’una di notte, è la fine del braccio di ferro tra democratici e repubblicani.