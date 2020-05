Coronavirus e Usa: la Georgia ha riaperto tre settimane fa e non c’è stata nessuna catastrofe

Sicurezza o azzardo?

Follia o lungimiranza?

Incoscienza o ripartenza?

La resa dei conti tra il fondamentalismo sanitario e il realismo economico si consuma qui, in Georgia.

E a tre settimane dalla riapertura la notizia è semplice, con buona pace dei catastrofisti: non c’è stata nessuna catastrofe.

Tra Atlanta e dintorni, in uno Stato che vanta una popolazione di dieci milioni di abitanti, si sono registrati 36.000 casi di coronavirus che sono a loro volta costati la vita a 1.500 persone.

Il coraggio misto al buon senso, però, evidentemente più forte dell’emergenza.

Perché dall’annuncio del rilancio (criticatissimo in tutto il mondo, quasi in chiave anti-Trump) fino ad arrivare ad oggi, emerge un quadro ancora distante dalla normalità, eppure in grado di rimettere in circolo soldi e lavoro.

Senza per questo far tremare le fondamenta di sanità e salute.

«Abbiamo riaperto troppo presto?», si chiede ai microfoni di Cnn la proprietaria di un noto ristorante di Atlanta.

«Forse sì, ma sono felice di aver avuto la possibilità di scegliere».

La sua risposta è emblematica e quasi si erge a linea guida per tutti i Paesi in ascolto.

Sposando un vasto elenco di prudenze e persino reinventando certi tratti del business, infatti, c’è chi ha scelto di rituffarsi nella mischia. Al contrario, c’è chi invece ha scelto di restarne fuori, di aspettare ancora.



Il punto vero, però, sta proprio nella chiave di questa geografia americana che si fa di colpo così interessante: la possibilità di scegliere, appunto.

Che si contrappone con forza a quell’autoritarismo statale che sembra aver preso il sopravvento, almeno fino ad oggi, sulla libertà individuale che a queste latitudini resta fiera e sacra.

Nessuna impennata della curva dei contagi, tanta voglia di ricominciare a vivere.

«Gli affari riprendono slowly, but surely», “lentamente, ma certamente”.

«Ne avevamo tutti un gran bisogno».

«Cauti, ma entusiasti».

Questi sono soltanto alcuni dei commenti che giungono da una Georgia che ci sta provando.

E in cui, no, non c’è stata, e molto probabilmente non ci sarà, nessuna catastrofe.

