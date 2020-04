Coronavirus Usa, oltre 33 mila morti. I contagi superano quota 670 mila

Coronavirus negli Usa. I casi di coronavirus negli Stati Uniti sono oltre 670.000, per l'esattezza 671.425. I morti sono 33.286. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.

Il presidente Trump prevede di mettere a punto un’apertura in tre fasi così da far ripartire l’economia americana. Nell’ultimo appuntamento con la stampa Trump ha presentato così il suo piano: «Tre fasi, un passo dopo l’altro, non tutti insieme», ha spiegato Trump sottolineando che gli Stati Uniti hanno «superato il picco» nell’andamento della pandemia. Dunque ha invitato gli Stati a lavorare insieme. «Sulla base dei dati disponibili possiamo iniziare il prossimo fronte della nostra guerra, quello che chiamiamo la “Riapertura dell’America”», ha detto Trump.



Ultimo aggiornamento: 16:34

