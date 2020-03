Coronavirus, negli Usa muore un bimbo di pochi mesi

Coronavirus, a Palermo positivo bimbo di tre anni

Un bimbo di meno di un anno è morto in Illinois, nel Nord degli Stati Uniti, a causa del coronavirus. Lo riferisce il governatore dello Stato, J. B. Pritzker. «Non si è mai registrata una morte di un bimbo per il virus. E un'indagine è stata avviata sul caso», mette in evidenza il responsabile della sanità dell'Illinois, Ngozi Ezike.