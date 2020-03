Coronavirus negli Usa: «Niente respiratori per i disabili». Più di dieci stati decidono chi salvare

Ultimo aggiornamento: 22:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come riporta un articolo del quotidiano Avvenire, più di dieci stati americani avrebbero scelto le tipologie di pazienti a cui dare priorità nella terapia intensiva.«Nello Stato di Washington - continua l'articolo - così come in quelli di New York, Alabama, Tennessee, Utah, Minnesota, Colorado e Oregon, i medici sono chiamati a valutare il livello di abilità fisica e intellettiva generale prima di intervenire, o meno, per salvare una vita».Con qualche settimana di ritardo, l'epidemia di coronavirus è arrivata negli Usa. E gli stati starebbero fornendo ai medici delle linee guida per scegliere a chi dare priorità nelle cure. Secondo Avvenire,L’Alabama sarebbe il caso più eclatante. Nel suo documento intitolato Scarce Resource Management si sosterrebbe che i «».Ma anche termini contenuti nelle linee guida di Washington, «», o di Maryland e Pennsylvania, «», hanno suscitato l’allarme delle associazioni di difesa dei disabili.Già tre gruppi (Disability Rights Washington, Self-Advocates in Leadership, The Arc of the United States) hanno fatto causa allo Stato di Washington per impedire l’entrata in vigore dei criteri per l’accesso alle cure salvavita per il Covid-19.– sostiene Ari Ne’eman, docente al Lurie Institute for Disability Policy dell’Università Brandeis –. E hanno ragione, perché molti Stati lo affermano in modo abbastanza esplicito nei loro criteri».