Coronavirus e Usa, Obama affonda Trump: «Assoluto e caotico disastro»

E se fosse lui il grande protagonista della corsa alla Casa Bianca 2020?

Barack Obama si prende la scena americana e sgancia una bomba politico-mediatica su Donald Trump:

«La risposta alla crisi coronavirus è stata un assoluto e caotico disastro».

Boom.



Un’indiscrezione trapelata (ad arte) da una telefonata privata con alcuni membri del suo ex staff.

Una linea attorno alla quale comincia a strutturarsi il piano con cui i democratici sognano di riprendersi la guida del Paese.

Lo schema adesso è chiaro: crocifiggere l’attuale amministrazione sull’altare dell’apocalisse di vite e di soldi che sta massacrando gli Stati Uniti.

Non solo.

Supportare senza alcuna esitazione quel Joe Biden che, no, non entusiasma proprio nessuno, nemmeno a sinistra. Ma che a detta di Obama sarebbe «assolutamente necessario per combattere l’egoismo e la divisione tribale» di un’America che mezza America fatica a riconoscere.

La Casa Bianca, però, non ci sta e scatta immediatamente sul fronte della risposta.

Lo fa attraverso la nuova portavoce Kayleigh McEnany che si sbarazza delle critiche con una riga secca:

«La risposta di Trump è senza precedenti e ha già salvato la vita a decine di migliaia di americani».

Muro contro muro, narrazione contro narrazione, ma ora il tycoon ha un nemico in più.

Biden non fa paura.

Obama sì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA