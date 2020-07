Coronavirus. Usa, nuovo record di contagi: 943 morti in un giorno. Scoppia la guerra delle mascherine

Ultimo aggiornamento: 23:18

Le battaglie per indossare le mascherine si intensificano neglidove è stato infranto un altro record giornaliero di decessi dae alcuni funzionari sanitari hanno avvertito che i ricoveri ospedalieri stanno sfuggendo al controllo in alcune aree. Sono stati segnalati 77.255 nuovi casi giovedì, secondo la Johns Hopkins University: almeno 943 persone sono state riportate morte quel giorno.Più di 138.000 persone sono morte a causa del coronavirus a livello nazionale e gli esperti avvertono che il numero aumenterà probabilmente con l'aumento dei ricoveri in diversi stati, spiega la Cnn. Ine in Arizona, gli obitori si stanno riempiendo nelle zone più colpite e i funzionari stanno portando refrigeratori e rimorchi refrigerati nei magazzini. Nella contea di Hidalgo, nel sud del Texas, alcuni pazienti devono attendere 10 ore in barella prima di essere visitati a causa della mancanza di risorse, ha affermato all'emittente americana il dottor Ivan Melendez, dell'autorità sanitaria pubblica. «Avevamo quattro pazienti in terapia intensiva. Ora ne abbiamo 211. Avevamo tre persone con ventilatori. Ora ne abbiamo 135», ha detto.La contea ha visto oltre 10.000 casi confermati di Covid-19 - oltre 1.200 segnalati solo giovedì, ha detto.Il dibattito sull'uso delle maschere si riscaldaUn documento inedito preparato per la task force sul coronavirus della Casa Bianca afferma che 18 stati nella "zona rossa" del coronavirus per i casi dovrebbero riportare indietro le misure di riapertura tra i casi in aumento.La "zona rossa" è definita come aree «che durante l'ultima settimana hanno riportato sia nuovi casi superiori a 100 per 100.000 abitanti, sia un risultato di positività del test diagnostico superiore al 10%». La Georgia è tra i 18 stati nella "zona rossa" per i casi e tra gli 11 stati nella zona per positività ai test. Mentre alcuni Stati hanno faticato a domare il virus, il dibattito sull'indossare i rivestimenti per il viso si sta riscaldando. Il governatore della Georgia Brian Kemp ha citato in giudizio giovedì il sindaco di Atlanta Keisha Lance Bottoms per i suoi sforzi per richiedere maschere in luoghi pubblici.Venerdì alla Cnn, Bottoms ha accusato Kemp di fare politica e di sprecare soldi con i contribuenti con la causa. Il presidente Donald Trump ha visitato questa settimana e Bottoms ha sottolineato che stava infrangendo la legge della città non indossando una maschera.E nello Utah, un incontro pubblico sulla politica delle maschere è stato improvvisamente annullato quando le persone senza la copertura del viso riempivano la stanza. Il governatore del Colorado, Jared Polis, ha detto venerdì alla Cnn che ha usato i dati per implementare un mandato di mascheramento statale per gli spazi pubblici interni.«Ci preoccupiamo per la nostra economia e per salvare vite umane e abbiamo bisogno di imparare dalle nostre città e contee: indossiamo la maschera», ha detto.Giovedì, Polis ha annunciato che i residenti devono indossare maschere quando si trovano in spazi pubblici interni e non sono in grado di socializzare. L'ordine è entrato in vigore a mezzanotte.Venerdì, un importante gruppo di lobbying aziendale ha rinnovato le "linee guida federali e statali coerenti sulle misure di sicurezza, compresi i rivestimenti per il viso".Diverse grandi aziende, tra cui Walmart, richiederanno ai clienti di tutti i negozi statunitensi di indossare maschere.