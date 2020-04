Coronavirus, negli Usa un milione di contagiati: Trump in un vicolo cieco, ma Biden non c’è

Trump è in un vicolo cieco, ma Biden non c’è.

Gli Stati Uniti contro il coronavirus in una battaglia che vanta oramai tratti epocali.

Un milione di contagiati. Un terzo dei casi mondiali è qui.

58mila morti, più di quanti non ne abbia fatti la guerra in Vietnam in un dramma lungo vent’anni.

Il presidente si agita, se la prende un po’ con tutti, ma la verità è che non sa che fare.

Non riesce a trovare una soluzione, come del resto al mondo non l’ha trovata nessuno.

Non tra l’equilibrio della prudenza sanitaria e della ripartenza economica.



Ultimo aggiornamento: 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il commento video di Luca Marfé