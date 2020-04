Coronavirus, in Australia si cercano volontari per testare il vaccino sviluppato in Cina

Si cercano volontari per il vaccino contro la Covid-19. Un istituto di ricerca medica in Australia cerca volontari per testare sugli esseri umani un vaccino sviluppato dalla società biotecnologica Clover Biopharmaceuticals, con sede in Cina. Lo ha reso noto oggi la Linear Clinical Research di Perth, capitale dell'Australia Occidentale. Entro i prossimi due mesi, l'istituto australiano recluterà soggetti adulti sani per la sperimentazione clinica del nuovo vaccino. Secondo Jayden Rogers, amministratore delegato della Linear Clinical Research, il vaccino S-Trimer attualmente in fase di studio ha mostrato un grande potenziale e si trova già in prima linea nella lotta globale per contenere la pandemia di Covid-19.

«È una delle sperimentazioni più importanti a livello globale e coinvolge alcune delle più rinomate società farmaceutiche impegnate nello sviluppo di vaccini», ha sottolineato Rogers. «Sostenuto da ampie ricerche pre-cliniche e dalla capacità di produzione su scala commerciale, il vaccino S-Trimer contro la Covid-19 rappresenta uno dei programmi di sviluppo farmaceutico più interessanti a livello mondiale contro l'attuale pandemia di coronavirus». Il prodotto della Clover Biopharmaceuticals è tra i primi vaccini contro la Covid-19 attualmente in fase di sviluppo e ha lo scopo di aiutare i pazienti a produrre anticorpi per combattere il nuovo e letale coronavirus responsabile della sindrome respiratoria acuta da Sars-CoV-2.

La prima fase di sperimentazione clinica coinvolgerà soggetti sani e anziani provenienti dall'Australia, un Paese scelto per condurre lo studio anche grazie a tassi di infezione relativamente contenuti. Se i test condotti in Australia avranno esito positivo, lo studio verrà ampliato ad altre migliaia di partecipanti provenienti da tutto il mondo. Secondo la società, una volta confermata la sua sicurezza ed efficacia, questo vaccino sarà ampiamente disponibile in tutto il mondo. Joshua Liang, direttore delle operazioni strategiche presso la Clover Biopharmaceuticals e co-inventore del vaccino S-Trimer contro la Covid-19, ha rimarcato la «massima importanza per il mondo» del successo di questa sperimentazione clinica, dato l'impatto del coronavirus a livello globale. «Abbiamo lavorato instancabilmente e speriamo di contribuire in modo significativo agli sforzi globali nella lotta contro questa pandemia che ha colpito tutti noi», ha sottolineato Liang. In fase di sviluppo, gli scienziati della Clover hanno ampliato la propria collaborazione, includendo le innovazioni della GlaxoSmithKline (GSK) con sede nel Regno Unito, della Dynavax negli Stati Uniti e della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi) in Svizzera. «La lotta contro la Covid-19 richiede uno sforzo globale per riunire le migliori conoscenze scientifiche e tutta l'innovazione possibile», ha concluso Rogers.

