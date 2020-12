Vaccino Coronavirus, in Gran Bretagna prima dose somministrata a una 90enne: «Mi sento privilegiata»

Coronavirus, via alla somministrazione del vaccino alla popolazione in Gran Bretagna: è partito questa mattina all'alba, come previsto, il programma di vaccinazioni anti-Covid nel Regno Unito e la prima dose è stata somministrata ad una signora novantenne. Secondo quanto riporta la Bbc, la donna - Margaret Keenan, che compirà 91 anni la settimana prossima - ha ricevuto il vaccino Pfizer-BionTech questa mattina alle ore 6:31 (le 7:31 in Italia) nell'Ospedale universitario di Coventry. Entro fine mese dovrebbero essere vaccinate nel Paese fino a quattro milioni di persone.

«Mi sento privilegiata»

Margaret Keenan, nonna britannica 90enne originaria di Enniskillen, in Irlanda del Nord, vive a Coventry da più di 60 anni: è la prima paziente al mondo a ricevere il vaccino Covid-19: ha detto di sentirsi "privilegiata". Il segretario alla sanità Matt Hancock ha detto di sentirsi "colpito emotivamente" nel vedere l'immagine della signora Keenan che veniva vaccinata, riportano i tabloid britannici.

La nonnina 90enne si è autoisolata per la maggior parte dell'anno e ha in programma di organizzare una piccola "bolla familiare" durante le festività natalizie per tenere al sicuro i suoi cari.

Richiamo

Margaret Keenan verrà richiamata tra 21 giorni per effettuare una seconda vaccinazione per assicurarsi di avere le migliori possibilità di essere protetta dal virus.

