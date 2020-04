Coronavirus: ecco Lydia, la volontaria che testerà il vaccino. «Ci sono rischi ma andrò avanti»

Qualche centinaia di sterline di rimborso in cambio della disponibilità a far da cavie nei primi test umani della pozione che il mondo attende: un vaccino contro il coronavirus . È iniziata oggi l'avventura - vissuta come

una sfida





Coronavirus Italia, 189.973 casi: in 24 ore 464 morti. ​Calano i malati (-851), nuovo record di guariti: 3.033



Metà di loro sarà sottoposto agli effetti del prototipo ChAdOx1 nCoV-19, finora provato soltanto su animali; l'altra metà a un vaccino anti-meningite usato in funzione di placebo. E nessuno saprà in quale dei due gruppi sia capitato. Sullo sfondo ci sono le aspettative del pianeta, ma anche le sensazioni individuali dei partecipanti: come Lydia Guthrie, che ha deciso di venire allo scoperto per raccontare l'avvicinamento a questa esperienza a Bbc Radio 4. Il team clinico che conduce la ricerca - noto per aver già elaborato a suo tempo il vaccino anti Ebola, guidato dalla professoressa Sarah Gilbert e arricchito tra l'altro dalla presenza di giovani scienziati di lingua italiana come il riminese Giacomo Gorini, già allievo di Roberto Burioni a Milano, o il ticinese Martino Bardelli - , fra ansie e consapevolezza - dei volontari, poco più di mille uomini e donne sani, di età compresa fra 18 e 55 anni, che nelle prossime settimane sperimenteranno nel Regno Unito il prototipo messo a punto col sostegno del governo di Boris Johnson dai ricercatori dell'Istituto Jenner dell'Università di Oxford in tandem con l'azienda italiana Advent-Irbm di Pomezia: il progetto più avanzato, al momento, tra quelli allo studio nei laboratori d'Europa.Metà di loro sarà sottoposto agli effetti del prototipo ChAdOx1 nCoV-19, finora provato soltanto su animali; l'altra metà a un vaccino anti-meningite usato in funzione di placebo. E nessuno saprà in quale dei due gruppi sia capitato. Sullo sfondo ci sono le aspettative del pianeta, ma anche le sensazioni individuali dei partecipanti: come Lydia Guthrie, che ha deciso di venire allo scoperto per raccontare l'avvicinamento a questa esperienza a Bbc Radio 4. Il team clinico che conduce la ricerca - noto per aver già elaborato a suo tempo il vaccino anti Ebola, guidato dalla professoressa Sarah Gilbert e arricchito tra l'altro dalla presenza di giovani scienziati di lingua italiana come il riminese Giacomo Gorini, già allievo di Roberto Burioni a Milano, o il ticinese Martino Bardelli -

è stato molto chiaro con noi sui potenziali rischi

collaterali dei trials, ha sottolineato la volontaria. Ma i protocolli

sono attentamente regolati

, ha aggiunto fiduciosa, e prevedono

un consenso esplicito di chi partecipa

ad ogni singolo passaggio. I responsabili

sono stati molto chiari anche sul fatto che che ciascuno di noi può ritirarsi in qualsiasi momento, laddove dovessimo cambiare idea





Coronavirus, Locatelli: «In fase avanzata cinque vaccini. Scuole aperte? Salirebbe indice contagiosità» , ha proseguito Lydia. Un epilogo che peraltro al momento lei si sente di poter escludere.

Non so se riceverò il nuovo vaccino sperimentale anti Covid-19 o quello contro la meningite che è diffuso da tempo e sarà destinato al cosiddetto gruppo di controllo

, ha osservato. In fondo conta poco, ciò che conta è far parte di questa avventura per dare un contributo di speranza a milioni di persone verso la potenziale soluzione definitiva, almeno in un orizzonte di alcuni mesi-un anno, alla minaccia invisibile del coronavirus. Un'avventura durante la quale la vita di Lydia dovrebbe restare immune da scossoni, a parte il tempo dedicato alla ricerca e qualche batticuore; per quanto nel rispetto delle restrizioni che il lockdown impone da diverse settimane pure nel Regno, dove di passare a una fase due il governo Johnson per ora non parla nemmeno.

Da quel che ho capito - ha concluso Guthrie - mi verrà chiesto di andare avanti con la mia vita normale, naturalmente nel rispetto delle linee guida sulle regole del distanziamento sociale

. Sperando di poter contribuire a far diventare anche quelle solo un ricordo.

Ultimo aggiornamento: 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA