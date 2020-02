Coronavirus, tre tifosi del Valencia in quarantena: avevano assistito alla sfida con l'Atalanta a San Siro

Tre tifosi del Valencia finiscono in quarantena. Avevano partecipato alla trasferta di S.Siro per la partita di Champions Atalanta-Valencia hanno contattato i servizi sanitari spagnoli affermando di ritenere di avere i sintomi del Coronavirus. Lo riportano i media spagnoli. Il 10 marzo è in programma la gara di ritorno alla quale è prevista la trasferta di oltre tremila tifosi bergamaschi. Dal Generalitat Valenciana hanno precisato che i sintomi dei tre tifosi «sono ancora in fase di valutazione, adesso faremo un sondaggio epidemiologico» Ultimo aggiornamento: 17:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA