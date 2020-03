Coronavirus, vende un chilo di grano saraceno da 70 centesimi a 12.000 dollari

LEGGI ANCHE

In Russia, la paura della pandemia ha portato i cittadini a effettuare abbondanti acquisti di un cereale molto popolare nella cucina del paese:. Ora, come denunciano i media locali, una pubblicità che circola su un noto portale offre un chilo di questo grano per un milione di rubli, ovvero per circa 11.480 dollari.. L'uomo ha insistito sul fatto che l'intero importo deve essere pagato in un unico pagamento, spiegando che il prezzo elevato si basa sulla crescita della domanda.Al riguardo, le autorità hanno negano il deficit dei prodotti di base, compresi i cereali, spiegando che i negozi non hanno il tempo di riempire gli scaffali a causa degli eccessivi acquisti e invitano i cittadini a mantenere la calma, ma assicurano che le materie prime sono disponibili.In confronto, il prezzo medio di un chilogrammo di questo cereale a novembre 2019 era di circa 60 rubli, ovvero circa 70 centesimi.