Corone di cartone gigantesche per mantenere le distanze: l'idea anti-covid di Burger King

Burger King regala ai clienti corone di cartone di grandi dimensioni per combattere il contagio dal covid-19. Un’iniziativa che vuole aggiungere un po’ di umorismo alle politiche di allontanamento sociale. Lo riferisce il l'Independent.

E le foto dei nuovi cappelli, che vengono attualmente distribuite solo nei negozi in Germania, sono diventate virali. «La corona per il distanziamento sociale fai-da-te è stata un modo divertente e giocoso per ricordare ai nostri ospiti di mantenere le distanze mentre si godono il cibo nei ristoranti», ha spiegato Burger King nel presentare l’iniziativa.

L’idea è stata lanciata su Instagram con il claim “distancing, but make it fashion”, ovvero “mantieni le distanze, ma fallo con stile”. Le gigantesche corone di cartone, un po’ simili a dei sombrero messicani, vengono regalate ai clienti ancora piegate, diventando anche un gioco per intrattenerli mentre aspettano i loro panini seduti al fast food.

