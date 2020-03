Messi e Guardiola donano un milione ciascuno agli ospedali di Barcellona

Anche Lionel Messi e il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, hanno voluto dare il loro contributo nell'emergenza coronavirus in Spagna. Secondo quanto riporta "As" l'argentino ha donato un milione di euro ad un ospedale di Barcellona - la città dove vive da tredici anni - e ad un altro in Argentina. Con questo aiuto economico le due strutture ospedaliera potranno acquisire materiale necessario per affrontare l'epidemia di Covid-19.



I soldi del tecnico spagnolo andranno invece a beneficio di una campagna di donazioni promossa dal Medical College di Barcellona e dalla Angel Soler Daniel Foundation, secondo quanto riferito dalla Bbc. I soldi di Guardiola aiuteranno ad acquistare attrezzature mediche e materiale protettivo per il personale ospedaliero. La Spagna è uno dei paesi più colpiti dalla pandemia, con quasi 40.000 casi, di cui 2.696 morti