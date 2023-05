Corpo di una suora quasi intatto riesumato in Missouri: ​si grida al miracolo e la diocesi indaga

Il corpo di una suora morta nel 2019 è stato riesumato dopo quattro anni e non mostra quasi alcun segno di decomposizione. È accaduto in Missouri, dove si grida al miracolo. Si tratta di Wilhelmina Lancaster, deceduta a 95 anni, fondatrice del convento delle Suore Benedettine di Maria, Regina degli Apostoli, e sepolta a Gower, circa 60 km a nord di Kansas City. Secondo quanto dichiarato dalle stesse suore, la bara di legno di sorella Wilhelmina è stata aperta per traslare i resti nella cappella del monastero.

Il pellegrinaggio

Ci si aspettava di trovare delle ossa, invece alla loro vista si è presentato un corpo intatto.