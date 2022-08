La piccola corrente oceanica che mangia la calotta polare

Le piattaforme di ghiaccio dell'Antartide potrebbero sciogliersi fino al 40 per cento più velocemente di quanto pensassimo a causa delle correnti oceaniche costiere. A ipotizzarlo è lo studio «Antarctic Peninsula warming triggers enhanced basal melt rates throughout West Antarctica» pubblicato su Science Advanced. Gli autori dell'Environmental Science and Engineering e Jet Propulsion Laboratory del California Institute of Technology di Pasadena (la celebre CalTech) hanno creato un nuovo modello climatico che spiega l'impatto di una corrente costiera calda chiamata Antarctic Coastal Current che causerebbe lo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio intorno alla costa antartica, intrappolando acqua calda alla base dei ghiacci.



La piccola corrente oceanica corre in senso antiorario intorno all'intero continente ed è ampia solo 20 chilometri circa e solitamente non è tenuta in considerazione nei modelli previsionali proprio a causa delle sue dimensioni ridotte. I risultati, supportati anche dai dati raccolti dai ricercatori sul posto, mostrano che l'acqua dolce proveniente dallo scioglimento dei ghiacci viene trasportata dalla corrente in tutto il continente. Essendo meno densa, l'acqua dolce resta in superficie, intrappolando l'acqua salata relativamente calda contro la parte inferiore delle piattaforme di ghiaccio: in questo modo le piattaforme si scioglierebbero anche dal basso, intensificando il fenomeno. Questo meccanismo secondo gli autori dello studio potrebbe in parte spiegare perché la perdita di volume dalle piattaforme di ghiaccio dell'Antartide occidentale sia accelerata negli ultimi decenni. «I grandi modelli climatici globali non includono questa corrente costiera, perché è molto stretta, larga solo circa 20 chilometri, mentre la maggior parte dei modelli climatici cattura solo correnti di 100 chilometri di diametro o più grandi», spiega Mar Flexas, referente dello studio. «Quindi, c'è il potenziale per quei modelli di non rappresentare i futuri tassi di fusione in modo molto accurato». Il loro modello suggerisce che i tassi di fusione delle piattaforme di ghiaccio siano dal 20 al 40 per cento più alti rispetto alle precedenti previsioni di altri modelli climatici. Le piattaforme di ghiaccio aiutano a proteggersi dal rilascio incontrollato di ghiaccio interno nell'oceano, quindi se si stanno sciogliendo, questo potrebbe alla fine contribuire a un aumento più rapido del livello del mare.





Le piattaforme di ghiaccio sono grandi aree galleggianti che si collegano a una massa continentale, come l'Antartide, anche se si trovano anche in altre località polari come la Groenlandia. Le piattaforme fungono da cuscinetto protettivo per il ghiaccio continentale, impedendo all'intera calotta glaciale antartica di fluire nell'oceano, il che aumenterebbe drasticamente il livello globale del mare. Tuttavia, il riscaldamento dell'atmosfera e degli oceani causato dai cambiamenti climatici stanno aumentando la velocità con cui queste piattaforme di ghiaccio si stanno sciogliendo, minacciando la loro capacità di frenare il flusso della calotta glaciale nell'oceano. L'Antartide ha approssimativamente la forma di un disco, tranne dove la penisola sporge dalle alte latitudini polari e verso latitudini più basse e più calde. Ed è qui che l'Antartide vede i cambiamenti più drammatici dovuti ai cambiamenti climatici. Per il loro studio, gli studiosi si sono concentrati su un'area dell'Antartide, chiamata penisola antartica occidentale. Hanno precedentemente posizionato veicoli autonomi e utilizzato i dati degli elefanti marini con strumenti a essi collegati per misurare la temperatura e la salinità nell'acqua e nel ghiaccio. «Ci sono aspetti del sistema climatico che stiamo ancora scoprendo» ha detto Andrew Thompson, uno degli autori. «Mentre abbiamo fatto progressi nella nostra capacità di modellare le interazioni tra l'oceano, le piattaforme di ghiaccio e l'atmosfera, siamo in grado di fare previsioni più accurate con migliori vincoli sull'incertezza. Potremmo aver bisogno di rivedere alcune delle previsioni sull'innalzamento del livello del mare nei prossimi decenni o secolo e questo è un lavoro che faremo in futuro».